Iris Abel & Uwe Abel: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Ehe ans Licht

Wie Iris nun offenbart, gibt es mehrere Komponenten, warum es zwischen ihr und Bauer Uwe so gut funktioniert. So offenbart sie gegenüber "Bunte": Bei Uwe und mir wird es nie langweilig. Wir haben den gleichen Humor und können uns beide zum Lachen aber auch auf die Palme bringen. Wir sind beide sehr dickköpfig aber die Mischung aus allem passt sehr gut bei uns." Und obwohl auch Iris im Hofleben von Bauer Uwe gut eingebunden ist, ist es für den Bauern extrem wichtig, dass Iris auch genug Zeit für sich hat! So ergänzt die Bäuerin: "Keiner engt den anderen ein. Uwe lässt mich auch alleine in den Urlaub. Er selbst ist ja mit seinem Hof sehr verbunden." Scheint ganz so, als wären die beiden wie füreinander gemacht!