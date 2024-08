Anna Ermakova: Trauriges Geständnis der Becker-Tochter

Früher war Anna nicht selbstbewusst, stand im Schatten ihres berühmten Vaters. Doch seit ihrem Gewinn bei "Let's Dance" wird sie jeden Tag ein Stück selbstbewusster, auf ihrem Album erzählt sie ihre Geschichte: "Auf meinem Album geht es um Selbstreflexion und Selbstfindung. Die Arbeit an meinen Songs lehrte mich, an mich zu glauben und mir selbst treu zu bleiben. Ich hatte eine schwierige Kindheit, bin mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben. Meine Ängste, Träume und Sehnsüchte lebte ich lange nur in der Musik aus, da ich vom Naturell her schüchtern bin."