Boris Becker: Das sind die Ex-Frauen & Ex-Freundinnen der Tennislegende

Boris Becker & Caroline Rocher: Tennis trifft Ballett

Eine etwas längere Beziehung führte Boris Becker mit der Französin Caroline Rocher. Die Tänzerin war von 2002 bis 2005 an der Seite der Tennislegende. Sie lernten sich in einem Club in New York kennen. Und obwohl Caroline Rocher ihren Boris einmal in einem Interview als ihre ganz große Liebe bezeichnete, zerbrach das Glück nach 3 gemeinsamen Jahren. Gegenüber der "Bild am Sonntag" sprach die Tennislegende über die Trennung und den Schmerz. "Wenn man drei Jahre ein Paar ist, verschwindet die Liebe ja nicht von einem Tag auf den anderen. Es ist ein schmerzender Prozess, realisieren zu müssen, dass es auf Grund unterschiedlicher Lebensformen nicht mehr möglich ist, eine Liebe zu leben", gestand er im Interview.