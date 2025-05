Anna Ermakova: Trauriges Liebes-Update

Gerüchte über eine Liaison mit Ex-"Let’s Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason (37) wischt sie charmant beiseite und lächelt: "Wir sind nur Freunde." Aber ihre Sehnsucht nach jemandem, der mehr ist als nur ein Freund, ist riesig. Sie überlegt sogar, es mit einer Dating App zu versuchen– "aber ich bin nicht so gut im Schreiben", gesteht sie schüchtern. Seit der Trennung von Freund Tony vor zwei Jahren ist sie offiziell Single – und will sich nicht verbiegen: "Ich gehe meinen Weg." Eventuell versucht sie es mit einer Teilnahme bei einer TV-Datingshow. "Ich sage immer: warum nicht?" Vielleicht findet sie dort das Happy End ihrer Liebes-Tragödie – keinen Märchenprinzen, sondern einfach jemanden, der sie so liebt, wie sie ist.