Anna Ermakova: "Wovor ich am meisten Angst hatte ..." Es ist schlimmer geworden!

"Wovor ich am meisten Angst hatte, war eigentlich so die Beurteilung. Und es gibt immer noch so viel Druck, unter dem ich stehe. Da gibt es TikTok, Instagram, viele kennen mich, die folgen mir. Da gibt es viele Vorurteile natürlich, was meine Familie angeht. Und wenn ich irgendwo bin, dann kennen mich die Leute. Und dann hat man mir zuerst gesagt, mit denen soll ich mich gar nicht anfreunden, aber dann ist es doch passiert. Man versucht, sich selbst so ein bisschen abzugrenzen", erklärt die 24-Jährige in einem Interview.