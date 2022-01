Anna Heiser: Alles gelogen? Neues Foto wirft Fragen auf

Fiese Kritik nach Silvester-Post

Eigentlich wollte Anna ihren Fans nur einen guten Rutsch wünschen. "2021 war für uns ein ereignisreiches Jahr. Im Januar haben wir unser größtes Geschenk bekommen - Leon kam gesund auf die Welt. Wir hatten das Glück, diese wundervollen Momente, trotz der verrückten Zeiten, mit unserer Familie teilen zu dürfen", schreibt sie zu einem hübschen Foto von sich und Gerald. "Mit dem Farmkauf ist ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen. Wir sind glücklich und dankbar für all das, was wir dieses Jahr erleben durften. Für alle Höhen und Tiefen, denn auch diese haben uns noch stärker gemacht! Für das kommende Jahr 2022 wünschen wir euch vor allem, dass ihr glücklich seid - denn Glück bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen."