Anna & Gerald Heiser: Ihr großer Traum wird endlich wahr

Anna und Gerald kaufen eine Farm

"Hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, ich werde eine Farmerin in Afrika, hätte ich denjenigen ausgelacht. Tja! So ist das Leben - man weiß nie, was es für uns parat hält. Jetzt bin ich hier - mitten in der namibischen Savanne, die zu meinem Zuhause geworden ist. In den letzten drei Jahren habe ich unheimlich viel in Bereichen gelernt, die nie wirklich auf meiner Prioritätenliste standen. Als eine 'Karrierefrau' in Deutschland war es mir nie bewusst, wie wichtig das Leben im Einklang mit der Natur ist", schreibt Anna zu einem süßen Familienfoto.