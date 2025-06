Anna Heiser am Ende: "Ich kann diesen Hass nicht mehr ertragen"

In ihrer Instagram-Story teilt Anna den Screenshot eines Facebook-Beitrags, in dem allen Anschein nach ihre Entscheidung zum Umzug nach Polen kritisiert wird. Und die Kommentare darunter haben es wirklich in sich! "Anna soll mal überlegen und dem Gerald nicht die Heimat nehmen" und "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden durch diesen Umzug aus der Ehekrise herauskommen werden", ist dort beispielsweise zu lesen. Worte, die der Zweifach-Mama das Herz brechen.