Anna Heiser: Baby-Update! Sie spricht über das Geschlecht

Mittlerweile ist Anna Heiser schon in der 18. Schwangerschaftswoche. Zusammen mit ihrem Ehemann Gerald Heiser hat sie sich monatelang ein zweites Kind gewünscht und nun geht ihr großer Traum endlich in Erfüllung. Auf ihrem Instagram-Kanal versorgt die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihre Fans nun immer wieder mit süßen Baby-Updates. Und jetzt verrät sie sogar, dass sie schon das Geschlecht ihres kleinen Lieblings kennt!