Anna & Gerald Heiser: "Unüberbrückbare Differenzen!" - Sie spricht über die Trennung

Anna wollte sich trennen

"Die ersten Schwangerschaftsmonate waren eine Achterbahn an Gefühlen - von einer unbeschreiblichen Vorfreude und großen Liebe, die für die ganze Welt reichen würde, bis zur tiefen Traurigkeit, großen Zweifel und Angst. Es ist unfassbar, was für einen Einfluss die Hormone auf eine Frau haben", erklärt Anna in ihrem neuesten Instagram-Post.

Sie gesteht: "In den ersten zwei Schwangerschaftsmonaten habe ich mich mindestens viermal vom Gerald getrennt. Ich habe in kleinen Problemchen, 'unüberbrückbare Differenzen' und somit auch Trennungsgründe gesehen. Zum Glück hat Gerald es nicht ernst genommen. Und weil er es nicht ernst genommen hat, hat es mich in dem Moment natürlich noch mehr in den Wahnsinn getrieben."

Zum Glück konnte Anna sich jedes Mal wieder beruhigen. "Mein lieber Ehemann hat es sehr gut gemeistert und er ist immer für mich da", schwärmt sie abschließend. Und dann richtet sie das Wort direkt an ihren Schatz: "Ich liebe dich und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass du der Vater meiner Kinder und mein Ehemann bist!" Hach!