Anna Heiser: Betrogen! Sie ist völlig verzweifelt

So hat Anna Heiser sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Die Ehefrau von Farmer Gerald wurde in der Vergangenheit schon oft über Social Media angefeindet. Jetzt geht einer ihrer Hater aber noch einen Schritt weiter! Der Facebook-Account der 31-Jährigen wurde gehackt und der Betrüger kauft fröhlich über ihren PayPal-Account ein. Was für ein Ärger!