Anna Heiser: Bittere Tränen wegen Leon und Alina! Ihr Mama-Herz blutet

Auf ihrem Kanal berichtet Anna nun, dass in ihrem Haus derzeit Chaos herrscht. "Die Spülmaschine ist voll, in der Waschmaschine liegt immer noch die nasse Wäsche. Die Küche sieht aus, als ob dort eine Bombe explodiert wäre", schreibt sie. Doch anstatt sich um die Unordnung zu kümmern, habe sie sich lieber auf sich selbst und ihre Familie konzentriert.

"Manchmal könnte ich heulen, weil wir es nicht mal schaffen, dass das Haus einen halben Tag lang sauber bleibt. Dann denke ich mir aber, dass Leon und Alina bald nicht mehr mit uns so spielen wollen werden. Dass sie keine Lust auf ein Mittagsschläfchen in unseren Armen haben werden, dass das Haus sauber sein wird und ich die chaotischen Tage vermissen werde. Deswegen ignoriere ich heute die ganze Unordnung und genieße die kleinen Augenblicke, denn diese kann mir keiner zurückgeben", so Anna. Was für eine emotionale Beichte!