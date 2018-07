Bauer Uwe Nase: Diese Erbkrankheit steckt dahinter

Reddit this

Bauer Uwe und seine Frau Iris machen im „Sommerhaus der “ besonders durch ihre liebevolle Art auf sich aufmerksam. Auch in stressigen Situationen bewahren sie einen kühlen Kopf und begegnen sich stets mit Respekt. Doch es gibt ein Thema, auf das sie nicht sonderlich gut zu sprechen sind: Uwes Nase.

Uwe litt sehr unter seiner Nase

Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Nase des 48-Jährigen etwas größer ist, als bei den meisten anderen Menschen. Da er sich nie dazu äußerte, spekulierten die Fans natürlich heftig über die Gründe der außergewöhnlichen Nase. Im Sommerhaus packte der Bauer dann aus und verriet, wie sehr er in der Vergangenheit darunter litt. "In meiner Schulzeit wurde sehr viel über meine Nase gelästert. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, keine Kinder zu kriegen", erzählt er traurig.

Sie ist ein genetisch vererbtes Merkmal

Wie „Closer“ erfuhr, handelt es sich bei seiner Nase um ein genetisch vererbtes Merkmal. Auch Uwes Vater und sein Großvater hatten große Nasen. Ein Schönheitsmanko, das den sanftmütigen Bauern sehr belastet. Iris scheint das allerdings nicht zu stören, immerhin hat sie ihren Schatz so kennengelernt und sich in ihn verliebt. Und es kommt eben auch auf die inneren Werte an!

Seine Zähne sind ihm ebenfalls peinlich

Trotzdem wäre es Uwe am liebsten, wenn man nicht über seine vermeintlichen Makel spricht. Nicht nur seine Nase, sondern auch seine Zähne sind ihm etwas unangenehm. Als Iris im Sommerhaus ausplauderte, dass ihr Schatz Angst vor Zahnärzten hat, stürmte er aufgebracht aus dem Zimmer. „Ich habe Angst vor dem Zahnarzt, weil ich so schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Darüber rede ich nicht so gerne“, verriet er. Obwohl er verletzt war, konnte er seiner Frau verzeihen. Die beiden sind eben ein richtiges Traumpaar!