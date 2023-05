Anna Heiser: Bitteres Babydrama!

Anna und Geralds Tocher kam fünf Wochen zu früh auf die Welt. "Angst, Liebe, Erschöpfung, Hoffnung", erinnert sich die 32-Jährige jetzt an die schlimmen Momente zurück. Eigentlich war Anna erst in der 35. Schwangerschaftswoche, doch dann musste sie mit Wehen ins Krankenhaus gebracht werden. "Wehenhemmer, Antibiotika und für den Fall aller Fälle die Lungenreifespritze sind durch meine Venen geflossen, in der Hoffnung, die Geburt noch etwas hinauszuzögern. Und es sah gut aus! Die Wehen haben nachgelassen! Bis es wieder um drei Uhr in der Nacht losging..."