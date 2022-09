Anna Heiser: Braune Haare! Sie überrascht mit neuer Frisur

Auf ihrem Instagram-Account überrascht Anna die Fans plötzlich mit dunkelbraunen Haare. "'La donna é mobile'. Aus Blond wird Braun. Ich habe eine Veränderung gebraucht", schreibt die werdende Zweifach-Mama zu den Schnappschüssen, auf denen sie stolz ihre neue Friese zeigt. Der Grund für die Veränderung? "In dieser Schwangerschaft ist der Schwangerschaftsglow an mir vorbei gegangen. Neben unreiner Haut, lässt auch der Haarausfall grüßen. Deswegen habe ich mich entschieden, zurück zu meiner Naturhaarfarbe zu kehren." Auch wenn Anna sich an den Anblick im Spiegel erstmal gewöhnen muss. "Aber das wird schon! Für unser Baby nehme ich den Haarausfall gerne in Kauf."