Anna Heiser: "Der Partner kann sich wechseln" - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Anna lässt sich tätowieren

In ihrer Instagram-Story verrät Anna, dass sie sich demnächst tätowieren lassen wird. "Ich habe gestern noch ein Tattoo recherchiert, weil das schon immer mein Vorhaben war, dass ich die Namen meiner Kinder tätowiere. Ich habe überlegt, den Namen von Leon am Schlüsselbein zu tätowieren und wollte es mit einem Stern verbinden", verrät sie in ihrer Instagram-Story und meint damit natürlich ihr "Sternenkind", das sie bei einer Fehlgeburt verloren hat.

"Der Partner kann sich wechseln, die Kinder nicht. Was ich aber natürlich auch beim Gerald nicht hoffe, dass er sich wechselt", erklärt Anna. Ja, da kann ihr Ehemann sicherlich nur zustimmen...

Zum Glück sieht Gerald die Sache gelassen und gibt seiner Liebsten sogar Tattoo-Tipps. "Gerald meinte, ich soll zwei getrennte Tattoos machen, deswegen überlege ich, mir ein Sternchen hinterm Ohr zu tätowieren", so Anna. Bleibt abzuwarten, wie sie sich letztendlich entscheiden wird...