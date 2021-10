Anna Heiser: "Der Schmerz ist immer noch da" - Offene Worte über ihre Fehlgeburt

Anna spricht über ihre Fehlgeburt

"Heute ist der Tag der Sternenkinder. Ich habe mich in das Büro zurückgezogen, um diese Zeilen zu verfassen und kämpfe gerade gegen die Tränen. Der Kloß in meinem Hals wird immer größer. Es sind genau 1 Jahr, 9 Monate und 8 Tage seit meiner Fehlgeburt vergangen und der Schmerz ist immer noch da", schreibt Anna zu einem Foto von sich, auf dem sie ernst in die Kamera blickt.