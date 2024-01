Anna Heiser: Enthüllt! Das hat sie ihren Fans bisher verschwiegen

In dem Video, welches die Zweifach-Mama auf Instagram gepostet hat, sieht man sie, wie sie in einem chaotischen Zimmer steht und sich die Augen zuhält. Dazu schreibt Anna: "Können wir es bitte in der perfekten Instagram-Welt normalisieren, dass es durchaus Haushalte gibt, in denen das Bett nicht jeden Tag gemacht wird?!", erklärt die 33-Jährige und schreibt weiter: "Und die Bettwäsche weder farblich zum Schlafzimmer noch zu der Jahreszeit passt?"

Anschließend nimmt sie ihre Fans noch mit ins Badezimmer und zeigt, dass sie keine einheitlichen Shampoo und Duschgelflaschen hat und am Waschbecken "einfach Zeug rumliegt".