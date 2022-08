Anna Heiser: "Gerald ist mit einem Bein im Grab"

Anna und Gerald Heiser können es kaum erwarten, ihr zweites Kind in den Armen zu halten. Auf diesen Moment haben sie schon so lange gewartet! Ein bisschen muss das Paar sich allerdings noch gedulden. Bis es so weit ist, gibt die gebürtige Polin ihren Fans ein süßes Baby-Update... und verrät dabei auch, warum Ehemann Gerald derzeit "mit einem Bein im Grab" steht!