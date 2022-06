Anna Heiser: Schwanger! Sie bestätigt es auf Instagram

In ihrer Insta-Story richtet die 32-Jährige nur wenige Stunden später das Wort direkt an ihre Fans. "Wir hoffen, dass das Baby sich weiterhin gut entwickelt und wir bald eine etwas größere Familie sind und Leon ein großer Bruder ist", so Anna. Hach, wie aufregend!

Die schönsten "Bauer sucht Frau"-Liebesgeschichten seht ihr im Video: