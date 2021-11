Anna Heiser: "Ich möchte einfach nach Hause" - Sie verlässt Namibia

Anna platzt der Kragen

"Ich werde mich jetzt das letzte Mal hier zu unserem Vorhaben zu Weihnachten äußern. Ein paar Personen haben mir geschrieben, dass ich egoistisch sei, weil ich Weihnachten in Polen bei meiner Familie verbringen möchte. Ich würde unseren Sohn gefährden und natürlich Omikron durch die Gegend schleppen. Wie kann man dies pauschalisieren?", feuert Anna in ihrer Instagram-Story. "Wir haben gerade eine Inzidenz von 2,3. Es liegt nicht daran, dass hier nicht getestet wird, sondern einfach daran, dass es Sommer ist und kaum wer krank wird. Die Tagesansteckungen liegen bei ca. 10 Personen für das ganze Land. Namibia ist fast dreimal so groß wie Deutschland. Das ist genauso, als ob ich euch dafür verantwortlich machen würde, was in Spanien los ist."

Die Vorwürfe ihrer Follower kann sie nicht verstehen. "Ich will es auch gar nicht bestreiten, dass die Situation in Deutschland dramatisch ist, aber wir wollen gar nicht nach Deutschland, sondern nach Polen. Wir machen dennoch das, was die Regierung von uns erwartet. Wir lassen uns wiederholt impfen, lassen uns testen, halten Abstand, tragen Masken", stellt sie klar. "Aber ich möchte einfach, dass mein Sohn Weihnachten bei meiner Familie in Polen verbringt. Wir müssen keine Menschen sehen. Ich möchte einfach nach Hause. Und wenn es diese Möglichkeit geben wird, werden wir dies auch tun. Und meinetwegen könnt ihr mich auch egoistisch nennen, dann ist es halt so!"