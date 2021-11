Gerald & Anna Heiser: Mega-Frust! Es wird immer schlimmer

Anna ist total frustriert

"Ich wollte schon seit ein paar Stunden unsere Weihnachtsdeko machen, aber natürlich kam alles anders als geplant", erzählt Anna in ihrer Instagram-Story. "Ich habe die Info bekommen, dass Namibia nach Großbritannien nicht mehr reingelassen wird, weil es in Südafrika anscheinend eine neue Virusvariante gibt. Drückt uns die Daumen, dass wir an nach Weihnachten nach Hause kommen."

Kurz darauf ist von ihrer anfänglichen Ruhe nicht mehr viel übrig. "Es kotzt mich gerade wieder mega an", feuert sie wütend. "Wenn der Flugverkehr nicht komplett gestoppt wird, was ich allerdings nicht hoffe, werden wir irgendwie kommen können. Aber wenn die jetzt natürlich alle Flüge streichen, auch von Namibia aus, dann müssen wir Weihnachten in Namibia verbringen."

So war das natürlich nicht geplant...

