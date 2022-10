Anna Heiser: Schlag für Gerald! Sie hat ihren Ehering schon abgelegt

Anna legt ihren Ehering ab

"Ich verabschiede mich hiermit offiziell von meinem Ehering für die nächsten paar Monate", schreibt Anna in ihrer Instagram-Story und legt ihren Ring mit ernster Miene ab. Der Grund: Ihre Finger sind mittlerweile so stark angeschwollen, dass das Schmuckstück ihr einfach nicht mehr richtig passt!

Gerald kann also aufatmen. Seine Liebste will ihn nicht verlassen! Ganz im Gegenteil: Anna könnte derzeit kaum glücklicher sein. Sie hat sich schon so lange ein zweites Kind gewünscht und nun wird ihr großer Traum endlich Wirklichkeit. Und was könnte schöner sein, als dieses Wunder mit der Liebe seines Lebens zu erleben?

