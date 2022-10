Anna Heiser: Privates Schwangerschaft-Update! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Nicht mehr lange, dann sind Anna Heiser und Gerald Heißer zu Viert. Die einstigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten freuen sich bereits riesig auf ihren süßen Nachwuchs und die werdende Mutter gibt immer wieder private Einblicke in ihr Leben als Bald-Zweifach-Mama im Netz. Auch jetzt lüftet die 32-Jährige erneut ein Schwangerschafts-Geheimnis und plaudert in ihrer Instagram-Story den Termin der Entbindung aus. Angeblich seien es noch 71 Tage bis zur Geburt, womit der errechnete Geburtstermin auf den 15. Dezember fällt.

Gar nicht mehr so lange...das ist auch Anna Heiser bewusst. Sie gesteht weiter: "Ich bin schon ein bisschen gestresst, weil ich davor noch so viel hinkriegen will, aber wir freuen uns." Im Hause Heiser steht nämlich gerade vor der Geburt noch einiges an. Sie und Gerald stecken aktuell noch mitten in den Renovierungsarbeiten ihres neuen Hauses. Bleibt zu hoffen, dass sie bis zur Ankunft ihres süßen Wonneproppens noch alles soweit über die Bühne bringen können.

Auch bei Thomas Gottschalk gibt es süße Baby-News. Mehr dazu erfährst du im Video: