Anna Heiser: Schock-Beichte! Große Sorge um ihre Gesundheit

Große Sorge um Anna

"Ich kriege immer wieder Nachrichten, ob alles okay ist, weil ich mich in den Storys nicht melde", so Anna. Sie verrät mit ernster Miene, dass die ganze Familie krank war. Die Erkrankung war bei ihr "ein bisschen blöd". Sie sei "dehydriert" gewesen und ihr Körper sei deshalb "kollabiert". Eine Nachricht, die man eigentlich von niemandem hören möchte - schon gar nicht von einer schwangeren Frau!

"Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen um uns zu machen", versichert sie dennoch. "Wir leben noch und wir sind immer noch zusammen." Bleibt zu hoffen, dass Anna sich nun die Ruhe gönnt, die sie braucht...