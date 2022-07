Anna Heiser: Spurlos verschwunden! Große Sorge um den "Bauer sucht Frau"-Star

Normalerweise versorgt Anna Heiser ihre Fans täglich mit Fotos und Videos aus ihrem Leben. Mal teilt sie Schnappschüsse von ihrem Söhnchen Leon, ein anderes Mal zeigt sie ihren Followern ihren Alltag auf der Farm in Namibia. Derzeit besucht die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihre Familie in Polen. Doch schon seit Tagen ist es erstaunlich ruhig auf ihrem Instagram-Profil geworden...