Anna Heiser: Traurige Beichte kurz vor der Geburt von Baby Nummer zwei

Anna muss sich ausbremsen

"Ich muss mich jetzt in den nächsten Wochen ziemlich schonen und alles viel ruhiger angehen", verrät Anna ihrer Community. Doch das ist leichter gesagt als getan! "Es ist so krass, sich auszubremsen. Vor allem, wenn man so einen Charakter hat, wie ich", klagt sie. "Aber ich weiß, das ist es wert und ich werde auch brav weitermachen."

Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, zumindest ihre Tasche für das Krankenhaus und die Baby-Klamotten vorzubereiten. "Aber wie gesagt, alles schön langsam", versichert sie ihren Fans. Kurze Zeit später filmt sie sich aber trotzdem bei der Planung des Kinderzimmers und der Rettungsaktion einer Wildkatze, die sich in ihrer Kastenfalle verfangen hat. Zum Glück hat sie die Freilassung dann aber doch einem ihrer Mitarbeiter überlassen. Na, immerhin...

