Anna Heiser: "Viele Schattenseiten" - Die bittere Wahrheit über ihr Leben mit Bauer Gerald

An ihr Leben in Namibia hat Anna Heiser (33) sich mittlerweile gewöhnt. Während sie in der ersten Zeit viel Heimweh hatte, kann sie sich mittlerweile nicht mehr vorstellen, die Farm zu verlassen. Obwohl auf ihren Instagram-Fotos immer alles sehr schön aussieht, hat ihr neuer Alltag aber leider auch seine Schattenseiten. Das verrät Anna nun in einem emotionalen Instagram-Post ...