Anna Heiser: Zurück nach Deutschland! "Ich habe mich einsam gefühlt..."

Auf ihrem Social Media Account nimmt die 33-Jährige kein Blatt vor den Mund und spricht ganz offen über das erste Jahr mit ihrem Gerald. "Das Jahr zwischen unserem Kennenlernen und der Hochzeit war sehr turbulent. Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben - große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit 5 Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das ganze in Begleitung von Kameras", schreibt sie.

Beide hatten Fulltimejobs und keine Zeit dafür, das alles zu verarbeiten. "Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen. Am Morgen nach unserer polnischen Trauung saß ich mit meiner Mama völlig überwältigt auf der Terrasse und habe geweint. Erst dann haben mich meine Gefühle und all die Geschehnisse erwischt", so Anna weiter. Sie hatte Angst, nicht die richtige Entscheidung getroffen zu haben, aber auch vor der Zukunft. Schließlich hat sie für ihren Mann ihr altes Leben aufgegeben.

"Der Anfang war schwer. Nicht nur ein Mal war ich kurz davor das Handtuch zu werfen und zurück nach Deutschland zu ziehen. Ich habe mich trotz Gerald einsam gefühlt", gesteht sie. Doch heute ist sie glücklich. Sie ist nicht nur finanziell unabhängig, sie hat sich auch einen Freundeskreis aufgebaut und fühlt sich endlich angekommen. Ein Happy End für die Liebe...