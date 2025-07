"Bauer sucht Frau International" 2025: Zusammen oder getrennt? So ging es nach den Hofwochen wirklich weiter

Bei Iris und Olaf in Florida fehlte es am Ende an romantischem Kribbeln. Auch wenn beide zunächst betonten, es langsam angehen lassen zu wollen, wurde am Ende aus Freundschaft keine Liebe. Kontakt haben die beiden inzwischen keinen mehr. Doch für Iris kam nach der Show ein Lichtblick: Ein anderer Bewerber meldete sich bei ihr und sie trafen sich in Deutschland. Jetzt bleibt offen: Wird daraus doch noch die große Liebe?