Anna Kraft: Bittere Diagnose für die RTL-Moderatorin!

In den vergangenen Jahren hat Anna Kraft dennoch zwei Töchter auf die Welt gebracht - mit MS ist das nicht selbstverständlich. Sie will anderen Mut machen, dass man auch mit der unheilbaren Krankheit leben kann. "Ich hoffe, dass ich anderen Menschen da draußen, die an dieser ätzenden Krankheit leiden, Mut machen und Kraft geben kann", so die Moderatorin.