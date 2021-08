Ab dem 31. August 2021 gilt auf RTLzwei endlich wieder das fröhliche Motto: „Hartz und herzlich“! Das langersehnte Wiedersehen mit Dagmar, Elvis und Co. steht vor der Tür. Doch die Rückkehr in die Benz Baracken in Mannheim hält nicht nur schöne Überraschungen, wie einen neuen Job für den gehandicapten Pascal bereit, sondern auch einige traurige. Leider ist Dagmars Gesundheitszustand besorgniserregend!