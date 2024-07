Anna Loos: Klare Regeln! Jetzt packt sie über das Familienleben aus

Anna Loos ist es wichtig, die richtigen Werte an ihre Töchter Lilly und Lola zu vermitteln. Darunter zählt auch das Thema Nachhaltigkeit. Die Frau von Jan Josef Liefers hält nichts von billigen Fast-Fashion-Brands, deren Mode nach kürzester Zeit wieder zu Wegwerfprodukten wird. Im ARD-Format "Brisant" packt sie aus, was ihre goldene Shopping-Regel ist: "Ich halte mich da ein bisschen an meine Oma. Ich gebe lieber mehr Geld für ein tolles Teil aus, das ich mir nicht immer wieder neu kaufen muss. Das habe ich dann in meinem Schrank und weiß, ich habe ja Mädels zu Hause, dass auch die das in zehn Jahren noch super gerne tragen werden".

Die Schauspielerin setzt mehr auf Qualität und Langlebigkeit als darauf, jedem neuen Fashion-Trend sofort hinterherzurennen. Ob das ihre Teenager-Tochter Lola auch so sieht? Gewiss werden sie und Schwester Lilly ihrer Mutter irgendwann dankbar sein, den Kleiderschrank mit ihrer stilbewussten Mutter teilen zu dürfen.

