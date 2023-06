Anna Loos: Offen wie nie! Sie spricht erstmals über die schweren Zeiten

Auch wenn Anna Loos und ihr Jan Josef Liefers nichts so schnell aus der Ruhe bringt, berichtet Anna nun, dass auch sie in der Vergangenheit mit der ein oder anderen Hürde zu kämpfen hatte. Gegenüber "ARD"-"Brisant" gibt sie zu verstehen: "Das Leben ist ja nicht nur so eine rosarote Zuckerwatte, durch die man sich so langsam durchfrisst mit so einem Lächeln von einer zur anderen Seite. Sondern es gibt ja ganz viele Sachen, die auch zum Leben dazugehören, wie zum Beispiel Probleme, Steine, die sich einfach mitten in den Weg stellen." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Anna werfen! Doch wie die Schauspielerin beteuert, hat sie Probleme meist dafür genutzt, um sich weiterzuentwickeln. So ergänzt sie: "Ich habe so eine Reibung durch dieses Problem, die mich am Ende dazu bringt, mich als Mensch zu entwickeln. Und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann im Leben, dass man sich quasi als Mensch weiterentwickelt." Kein Wunder somit, dass Anna Probleme dazu nutzt, um für sich Kraft daraus zu ziehen. Sie fügt abschließend hinzu: