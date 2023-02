Jan Josef Liefers & Anna Loos: Ihr Familienglück wächst!

Die beiden Schauspieler aus "Vernau – Düstersee" (am 13. Februar um 20.15 Uhr im ZDF) sind seit 18 Jahren verheiratet. Die Darstellerin aus "Helen Dorn" schwebt mit ihrem "Tatort"-Star auch nach all den Jahren noch immer auf Wolke sieben. "Weil ich wirklich glücklich bin, dass ich einen Menschen getroffen habe in meinem Leben, der manchmal um die Ecke kommt und mich noch überrascht und mich immer zum Lachen bringt und auch herausfordert, also intellektuell", erklärte die Sängerin einmal über ihren Josef. "Manchmal kommt er um die Ecke und sagt: ,Komm, lass uns doch eine Brause trinken zusammen’. Als wäre es ganz am Anfang. Und das finde ich toll!"