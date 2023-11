Anna-Maria Ferchichi: Baby-Chaos! Ist sie mit den Drillingen überfordert?

Ruhe ist für Rapper Bushido und Ehefrau Anna-Maria spätestens jetzt wohl ein Fremdwort. Als die gemeinsamen Drillinge Naima, Amaya und Leonora das Licht der Welt erblickten, war die Freude groß. Doch für Anna-Maria wird es anscheinend immer anstrengender, wie sie in ihrem aktuellen Post auf Instagram andeutet.

"Heute Morgen war einer dieser Momente, an denen ich kurz traurig werde, Mama von Mehrlingen zu sein", beginnt der Text. Während Baby Leonora ein unkompliziertes Kind sei, gäbe es mit den anderen zwei Drillingsmädchen oft Stress: "Naima & Amaya akzeptieren es momentan nicht, von jemand anderem außer mir angezogen zu werden und sie fangen total an zu weinen, wenn ich nicht mit ihnen anfange", gesteht Anna-Maria.

Deshalb habe sie versucht, jetzt beide Kinder gleichzeitig anzuziehen, doch die beiden Mädchen hätten sich wohl um ihre Mama gestritten und heftig geweint! "Diese Situation tat mir so weh und in solchen Momenten bin ich traurig, 3 Babies gleichzeitig zu haben. Egal, wie sehr man sich bemüht und wie viel helfende Hände daneben sind, Mehrlinge müssen von Anfang an zurückstecken", so die Ehefrau von Bushido.