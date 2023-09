Anna Maria Ferchichi & Bushido: Hoffnungslos! Die Realität ist erschütternd

Schon seit fast 30 Jahren leidet Bushido unter schlimmen Migräne-Attacken. Er lebt stets in der Ungewissheit, wann der quälende, pochende Schmerz zurückkehrt. "Und dann ist es aber teilweise halt so stark, dass ich mir halt mit so einem Tuch, um die Stirn binde, ganz fest zuschnüre, dass dieser Gegendruck irgendwie meinen Kopf nicht zum Zerplatzen bringt", erzählt der Rapper im Gespräch mit "Exclusiv".

Solche Attacken folgen immer dem gleichen Schema, wie der Mann von Anna-Maria Ferchichi berichtet: "Es kündigt sich halt immer mit Sehstörungen an. Und dann sitze ich halt irgendwie rum, und es ist auch egal, bei welcher Aktivität, das kommt halt 'random'. Und es fängt an, dass ich dann praktisch irgendwie so einen Fleck habe, der irgendwie nicht so gut aussieht, das ist wie so ein Flimmern und so. Und irgendwann wird das halt so groß, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Also ich verliere auch das räumliche Sehen." Ein hartes Schicksal, mit dem der Rapper leben muss. Bisher gibt es keine Heilung für ihn: "Ich bin in dem Augenblick ausgeknockt einfach. Also ich kann nichts mehr machen. Das hat mich sehr, sehr eingeschränkt. Und ich bin dieser Angst oder diesem unangenehmen Gefühl, da habe ich halt komplett kapituliert."

Natürlich hat die Erkrankung von Bushido auch Einfluss auf sein Familienleben und die Ehe mit Anna-Maria. Doch daran arbeitet der Musiker stark, wie er verrät: "Ich habe es aber mittlerweile einfach akzeptiert. Ich möchte vor allem jetzt auch nicht das Familienleben drunter leiden lassen. Und da ich ja jetzt auch schon seit vier Jahren in einer Psychotherapie bin, hat auch das wirklich auch geholfen, einfach damit offen umgehen zu können." Und mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hat Bushido einen Fels in der Brandung gefunden. Schließlich ist sie immer für ihn!