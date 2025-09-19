Bei der Untersuchung kam heraus, dass Laila an einer Skoliose leidet und von nun an ein Korsett tragen muss. Auf einer Röntgenaufnahme, die Anna-Maria auf ihrem Instagram-Kanal teilt, ist die Krümmung der Wirbelsäule deutlich zu sehen. "Laila hat Skoliose, braucht ab jetzt ein Korsett und viel Physiotherapie. Ihre Hand wird eingegipst, sie hat eine Minifraktur am Handgelenk", schreibt sie dazu. „Das ist für Laila schon krass, als ihr dann bewusst wurde, sie muss dieses Korsett tragen. (…) Jetzt setzt sie sich damit auseinander. Ist nicht dolle, aber was soll man machen?” Unter Schmerzen leide ihre Tochter glücklicherweise nicht.