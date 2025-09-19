Anna-Maria Ferchichi: Nach Diagnose meldet sich Tochter Laila zu Wort
Arme Laila! Die Tochter von Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi hat eine Diagnose erhalten, mit der keiner gerechnet hat.
Anna Maria Ferchichi steht vor einer Fotowand und trägt offene Haare.
Bei Anna-Maria Ferchichi (43) und ihrer Familie ist immer etwas los. Kein Wunder: Mit ihren acht Kindern hat sie alle Hände voll zu tun! Nachdem vor kurzem bereits ihr Sohn im Krankenhaus war, weil er einen Unfall hatte, muss sie sich jetzt auch noch um ihre Tochter Laila sorgen. Diese musste nämlich wegen einer Fraktur am Handgelenk zum Arzt, erhielt dabei jedoch auch noch eine andere Diagnose!
Anna-Marias Tochter leidet an einer Skoliose
Bei der Untersuchung kam heraus, dass Laila an einer Skoliose leidet und von nun an ein Korsett tragen muss. Auf einer Röntgenaufnahme, die Anna-Maria auf ihrem Instagram-Kanal teilt, ist die Krümmung der Wirbelsäule deutlich zu sehen. "Laila hat Skoliose, braucht ab jetzt ein Korsett und viel Physiotherapie. Ihre Hand wird eingegipst, sie hat eine Minifraktur am Handgelenk", schreibt sie dazu. „Das ist für Laila schon krass, als ihr dann bewusst wurde, sie muss dieses Korsett tragen. (…) Jetzt setzt sie sich damit auseinander. Ist nicht dolle, aber was soll man machen?” Unter Schmerzen leide ihre Tochter glücklicherweise nicht.
Laila meldet sich zu Wort
In einem Instagram-Video meldet sich kurze Zeit später auch Laila zu Wort und spricht direkt die Fans an, die vielleicht auch unter Skoliose leiden. „Ihr seid nicht alleine”, spricht sie ihnen Mut zu. „Ihr dürft auch darüber traurig sein, so wie ich. Das ist schon etwas, woran man sich gewöhnen muss. (…) Ich hoffe, ihr kommt klar. Falls nicht, sprecht bitte mit jemandem. Ich liebe euch und ihr schafft das.” Was für eine tapfere kleine Maus!