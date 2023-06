Anna-Maria Ferchichi: "Nicht so gutes Gefühl!" Beunruhigende Worte von der Schwangeren

Geplant war die Schwangerschaft jedenfalls nicht. Trotzdem freuen sich die werdenden Eltern auf weiteren Nachwuchs, wissen aber auch, dass in diesem frühen Stadium noch einiges passieren kann. "Ich bin völlig ok damit. Ich habe acht gesunde Kinder", erklärte sie ihrer Community. Das Paar würde alles so nehmen, wie es kommt. "Ob's gut geht, ob's nicht gut geht."