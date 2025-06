Nach Badeunfall: Anna-Maria Ferchichis Sohn erneut im Krankenhaus

Am Montagabend teilt Anna-Maria ein Foto mit ihren Fans, auf dem zu sehen ist, wie ihr Sohn mit Infusionen in der Notaufnahme liegt. Erst am nächsten Tag gibt sie ihren Followern ein Update. "Wir haben bis 11.20 Uhr geschlafen, weil wir erst um 3 Uhr im Bett waren. Boah, was war das für eine Nacht", sagt sie mit müdem Blick. "Djibi ging's wieder schlecht, mit Fieber. Abends schoss das so krass in die Höhe (…), das hat mir so Angst gemacht."