Anna-Maria Ferchichi: Sie lässt die Baby-Bombe platzen!

Anna-Maria Ferchichi genießt ihr Leben als Mama in vollen Zügen. Obwohl sie alle Hände voll zu tun hat, verrät sie in der Doku "Bushido - RESET", dass sie sich durchaus vorstellen könnte, ein neuntes Kind zu bekommen. "Nicht jetzt, aber in zwei Jahren", sagt sie selbstbewusst. Doch nun rudert die Ehefrau von Bushido plötzlich wieder zurück!