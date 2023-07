Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Bittere Trennung nach der Baby-Verkündung

Ob die Familie dauerhaft nach Deutschland zurückkehrt? "Die Umgebung, das kleinere Haus usw. steht dir so viel besser. Du wirkst erfüllter", findet ein Follower. Woraufhin Anna-Maria klarstellt: "Ich würde mein Leben mit allem drum und dran nicht wieder hergeben." In Dubai hätten sie wesentlich mehr Freiräume. "Mir fehlt das sehr, abends auszugehen, ich fühle mich hier ein bisschen gefangen", so die Schwester von Sarah Connor. "Wenn die Kinder schlafen gehen, gehen mein Mann und ich abends nochmal raus, ich muss sie nicht zwingend von der Schule abholen, weil der Fahrer das kann, wenn ich noch einen Termin hab." Außerdem werden sie dort von einer Haushälterin unterstützt. "Auch, dass jemand den Haushalt schmeißt und deine Wäsche wäscht... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das fehlt mir nicht." Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann sie und die Kinder zurück zu Papa Bushido reisen.