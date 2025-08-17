Anna Sorokin: Vom Big Apple zurück ins Kinderzimmer?

Anna war 2019 zu vier Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie Banken, Hotels und Freunde um Tausende Dollar geprellt hatte. Ihre Masche: Sie gab sich als Millionenerbin aus und bewegte sich in New Yorks High Society, wo sie ein Leben im Luxus führte – auf Kosten anderer. Seit Oktober 2022 befindet sich die heute 33-Jährige dank einer Kaution von 10.000 Dollar im Hausarrest. Mit elektronischer Fußfessel lebt sie in Manhattan, darf das Gebäude nur eingeschränkt verlassen und muss regelmäßig zu Anhörungen erscheinen. Doch genau dort lauert Gefahr: Vor Gericht warten oft Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sollte Anna festgenommen werden, droht die sofortige Abschiebung nach Deutschland – in das Land, in dem sie aufwuchs.