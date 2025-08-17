Anna Sorokin: Vom Big Apple zurück ins Kinderzimmer?
Hochstaplerin Anna Sorokin könnte schon bald aus den USA abgeschoben werden…
Anna Sorokin wird bei Gerichte abgeführt.
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Nachdem US-Präsident Donald Trump (79) bereits in seinem Wahlkampf die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten angekündigt hatte, könnte es jetzt tatsächlich auch für die berüchtigte Millionen-Betrügerin Anna Sorokin ernst werden – oder Anna Delvey, wie sie sich selbst nennt.
Anna war 2019 zu vier Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie Banken, Hotels und Freunde um Tausende Dollar geprellt hatte. Ihre Masche: Sie gab sich als Millionenerbin aus und bewegte sich in New Yorks High Society, wo sie ein Leben im Luxus führte – auf Kosten anderer. Seit Oktober 2022 befindet sich die heute 33-Jährige dank einer Kaution von 10.000 Dollar im Hausarrest. Mit elektronischer Fußfessel lebt sie in Manhattan, darf das Gebäude nur eingeschränkt verlassen und muss regelmäßig zu Anhörungen erscheinen. Doch genau dort lauert Gefahr: Vor Gericht warten oft Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sollte Anna festgenommen werden, droht die sofortige Abschiebung nach Deutschland – in das Land, in dem sie aufwuchs.
Wird Anna Sorokin abgeschoben?
Bereits vor einiger Zeit hatte ihr Vater Vadim Sorokin erklärt, dass seine Tochter jederzeit willkommen sei, ihr altes Kinderzimmer bereitstünde. Doch inzwischen ist die Familie von Eschweiler nach Düren gezogen. Das Städtchen hat rund 90.000 Einwohner, ist im Vergleich zu Annas Wahlheimat New York ein kleines Kaff. Für die Hochstaplerin ein Albtraum! Sie will unbedingt in New York bleiben, sagt:" Eher würde ich im Knast sitzen, als bei meinen Eltern zu leben!" Doch wenn Trump sie zu fassen bekommt, wird ihr wohl kaum etwas anderes übrig bleiben…
InTouch