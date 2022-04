Anna & Gerald Heiser: Drama um Sohn Leon

Via Instagram lässt Anna ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben - mit all den Problemen und Sorgen. "Es ist schon erstaunlich, wie stark der Wille von so einem Mini-Mensch sein kann. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der Wutanfälle beim Leon an der Tagesordnung sind", klagt die 31-Jährige jetzt. "Und ich spreche hier nicht nur vom Weinen, sondern auch von auf den Boden schmeißen inklusive absichtlich den Kopf gegen etwas zu stoßen."