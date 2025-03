Anna und Gerald Heiser: Ehrliches Ehe-Update! "Nicht einfach für uns"

Trotzdem gibt es in ihrer Ehe noch einige Hürden, die es zu bewältigen gibt. "Eine Beziehung zu retten, bedeutet nicht, dass danach alles perfekt ist. Auch wir haben weiterhin Themen, an denen wir arbeiten", schreibt Anna weiter. "Wir sind nicht immer einer Meinung, wir sind nicht immer die beste Version von uns selbst. Und ja – manchmal rutschen wir wieder in alte Muster. Aber wir haben etwas Wichtiges gelernt: Liebe ist eine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Für den anderen. Für das “Wir”. Dieser Weg braucht Mut, Ehrlichkeit, Geduld – und das Vertrauen, dass es sich lohnt. Wir gehen ihn weiter. Gemeinsam. Schritt für Schritt."

Man kann den beiden nur wünschen, dass sie diese holprige Phase bald überwinden und bald wieder mit Leichtigkeit durchs Eheleben gehen können ...