Anna & Gerald Heiser: Mega-Ärger! Jetzt kann nur noch die Polizei helfen

Ärger vor der Reise nach Polen

Schon vor der Reise gibt es einige Dinge, die Anna Kopfzerbrechen bereiten. "Wir fliegen am Samstag nach Polen und ich bin auf der Suche nach meiner deutschen SIM-Karte. Als wir Weihnachten zurückgeflogen sind, habe ich noch gesagt, dass ich sie so wegpacken muss, dass ich sie auf jeden Fall finde. Ratet mal, wer jetzt verzweifelt nach der Karte sucht? Die Suche geht weiter in der Hoffnung, dass ich sie irgendwo in meiner Tasche finde", klagt sie in ihrer Instagram-Story.

Und auch am nächsten Tag ist die Karte nicht auffindbar. Doch erst einmal muss die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sich um ein anderes Problem kümmern. "Wir fahren erstmal nach Gobabis, um bei der Polizei die Erlaubnis für die Reise für Leon ohne Gerald zu holen", erklärt Anna ihren Fans. Kurze Zeit später hat sie die Erlaubnis dann auch in der Tasche. "Aber es hat natürlich nicht so einfach ohne Diskussionen geklappt. Man muss schön höflich bleiben, sonst machen sie gar nichts, auch wenn man recht hat."

Klingt ganz schön anstrengend...