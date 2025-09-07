Anna & Gerald Heiser: Zerbricht ihre Liebe am Umzug?

Doch nun steht die nächste Bewährungsprobe bevor: Gerald verlässt Afrika – seine Heimat, seine Familie, seine Freunde – und muss in Polen noch einmal ganz von vorn anfangen. Die Sprache ist ihm fremd, der Alltag ungewohnt. Statt vertrauter Geborgenheit findet er sich plötzlich zwischen Kisten und Erinnerungen wieder. Anna fasst es bewegend in Worte: “Wir leben zwischen Tränen und Kinderlachen, zwischen dem Wunsch zu fliehen und dem Bedürfnis zu bleiben.” Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Liebe auch diese große Prüfung meistert – und sie als Familie diesen Weg gemeinsam gehen.