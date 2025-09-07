präsentiert von
Völlig verzweifelt

Anna & Gerald Heiser: Zerbricht ihre Liebe am Umzug?

Anna und Gerald Heiser mussten Namibia verlassen. Kämpfen sie nun nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um ihre Liebe?

Anna und Gerald Heiser posieren auf dem roten Teppich. - Foto: IMAGO / Revierfoto

Anna und Gerald Heiser posieren auf dem roten Teppich.

© IMAGO / Revierfoto

“Während wir äußerlich stark bleiben, zerbricht innerlich unsere Welt.” Mit diesen dramatischen Worten beschreiben Anna (35) und Gerald (40), das Kultpaar aus Bauer sucht Frau, ihren Abschied aus Namibia. Der Umzug nach Polen bricht ihnen das Herz – und die Angst vor dem neuen Leben schnürt ihnen die Kehle zu. Kann ihre Liebe diesen Neuanfang überstehen?

Harte Probe für die Liebe

Leicht hatten die beiden es nie. Trotz ihrer zwei Kinder Leon (4) und Alina (2) stand ihr Glück schon einmal kurz vor dem Aus. “Ich habe nie an das verflixte siebte Jahr geglaubt. Bis es kam. Wir waren kurz davor, alles hinzuschmeißen. Es war eine der schwersten Zeiten unseres Lebens: Tränen, Zweifel, Gespräche bis tief in die Nacht”, erinnert sich Anna. Und doch haben sie es geschafft.

Heute sagt sie voller Zuversicht: “Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise. Wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller.”

Sie fangen ganz vorne an

Doch nun steht die nächste Bewährungsprobe bevor: Gerald verlässt Afrika – seine Heimat, seine Familie, seine Freunde – und muss in Polen noch einmal ganz von vorn anfangen. Die Sprache ist ihm fremd, der Alltag ungewohnt. Statt vertrauter Geborgenheit findet er sich plötzlich zwischen Kisten und Erinnerungen wieder. Anna fasst es bewegend in Worte: “Wir leben zwischen Tränen und Kinderlachen, zwischen dem Wunsch zu fliehen und dem Bedürfnis zu bleiben.” Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Liebe auch diese große Prüfung meistert – und sie als Familie diesen Weg gemeinsam gehen.

