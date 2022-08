Anne Heche: Die Schauspielerin ist tot

Am 5. August war Anne Heche in Los Angeles mit ihrem Auto in hohem Tempo in ein Haus gerast. Dabei brach ein Feuer aus, dass die Blondine schwer verletzte. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist nicht bekannt. Doch mittlerweile wurde bekannt gegeben, dass die 53-Jährigen unter Drogen gefahren ist. In ihrem Blut wurde Kokain und das Schmerzmittel Fentanyl gefunden.