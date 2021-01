Anne Menden: Geheimes Leiden! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Große Ängste und Sorgen

Auf ihrem Instagram-Account spricht die Schauspielerin nun über die geheimen Ängste und Sorgen, die viele Menschen derzeit plagen. "Zur Ruhe zu kommen oder ruhig zu schlafen fällt so vielen von uns gerade so unglaublich schwer. In unseren Köpfen sind Ängste und Sorgen. Mehr als vielleicht an anderen Tagen. Wir haben Angst um unsere Zukunft und die unserer Liebsten. Ja, sogar Angst um die Zukunft von Menschen, denen wir noch nie begegnet sind", schreibt sie zu einem nachdenklichen Foto von sich.

"Man hat das Gefühl, die negativen Geschehnisse dieser Welt rauben uns den Atem. Sie sind wie das Monster unter unserem Bett, das uns nicht schlafen lässt. Umso wichtiger ist es, diese Ängste zu teilen und mit positiven Gedanken zu entkräften. Wir sollten uns gemeinsam unseren inneren Dämonen stellen, unseren Ängsten und uns gegenseitig um Hilfe bitten, dann ist die Nacht nicht mehr so angsteinflößend, weil uns klar wird, dass wir nicht allein sind in der Dunkelheit."

