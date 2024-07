Jörn Schlönvoigt: "...andere berufliche Projekt!" Verlässt er GZSZ nun endgültig?

"Es ist inzwischen für mich zur Tradition geworden, dass ich die Wintermonate im Warmen verbringe", erzählt der TV-Star am Rande der Fashionshow von "Ernstings Family" in Hamburg. Wie schon im vergangenen Jahr zog es ihn erneut in die Arabischen Emirate. "Da tanke ich dann Kraft und kümmere mich nebenbei auch um meine anderen beruflichen Projekte…"

Über die Jahre hat Jörn Schlönvoigt sich ein zweites Standbein neben der Schauspielerei aufgebaut: "Ich habe mehrere Firmen gegründet und investiere regelmäßig in unterschiedliche Startups. Darum kann ich mich von überall auf der Welt kümmern – ich brauche nur meinen Laptop." Sich diese Freiheit leisten zu können, ist für den Schauspieler wahrer Luxus: "Ich hatte meine Tochter mit dabei, und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Das wird demnächst dann ja in der Form nicht mehr möglich sein."